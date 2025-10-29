Ciné goûter Casper Cinéma Les Korrigans Guingamp
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Pour le bonheur des enfants le film, la tombola et le goûter distribué aux enfants. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
