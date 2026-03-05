Ciné goûter

Cinéma le Kursaal Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Projection du film Goat rêver plus haut

Film d’animation à partir de 6 ans.

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et les féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe.. .

Cinéma le Kursaal Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné goûter

L’événement Ciné goûter Castets a été mis à jour le 2026-03-02 par Côte Landes Nature Tourisme