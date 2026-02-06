Ciné-goûter C’est qui le plus malin ? Mouzon

Ciné-goûter C’est qui le plus malin ?

A malin, malin et demi ? Chacun use et abuse d’idées, d’audace, de ruses, de stratagèmes, d’alliances, et un peu d’humour, pour montrer sa force, son courage, sa détermination, et dépasser l’adversaire le complice, ou pour aider son ami. Un programme ou l’agilité d’esprit prime sur la force et le combat.

English :

It’s a case of one smart move at a time? Everyone uses and abuses ideas, audacity, tricks, stratagems, alliances and a bit of humor to show their strength, courage and determination, to outwit their adversary or accomplice, or to help their friend. A program where agility of mind takes precedence over strength and combat.

