Ciné-Goûter: Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs (Rex) Brive-la-Gaillarde
mercredi 23 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Ciné-Goûter: Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs (Rex)
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-26
Il était une fois une petite oie à la recherche d’une chaussette verte, un ourson qui avait trouvé un bonnet, un étrange chien au pelage bleu, deux voisins lapins fâchés… et une lérote qui rêvait de neige plutôt que d’hiberner. Ouvrez la malle aux trésors de l’école des loisirs et découvrez Chien Bleu et quatre autres histoires comme vous ne les avez encore jamais vues ni entendues ! .
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
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English : Ciné-Goûter: Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs (Rex)
L’événement Ciné-Goûter: Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-07 par Brive Tourisme
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