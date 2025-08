CINÉ-GOÛTER CHOUETTE, UN JEU D’ENFANTS Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTER CHOUETTE, UN JEU D’ENFANTS

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Enfant

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Le Ciné-Théâtre propose une séance en ciné-goûter avec le film Chouette, un jeu d’enfants. Accessible à partir de 3 ans, ce film d’animation sera diffusé le jeudi 14 août à 15h55 au Ciné-Théâtre. La séance seront suivies d’un goûter offert par le cinéma.

Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager leurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté. Traverser la Terre par des tunnels mystérieux ? Secourir un monstre marin sorti des flots ? Tenir tête à un génie puissant et très méchant ? Taquiner une carpe jusqu’à ce que ce soit elle qui prenne l’avantage de la pêche ? Rien d’impossible aux enfants joueurs, le merveilleux est au rendez-vous du jeu.

Venez découvrir ce programme de 4 courts métrages réalisé pour les tout petit à partir de 3 ans et profiter d’un gouter offert après la séance ! .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre is offering a ciné-goûter session with the film Chouette, un jeu d?enfants. Accessible to children aged 3 and over, this animated film will be shown on Thursday August 14 at 3:55pm at the Ciné-Théâtre. The screening will be followed by a snack offered by the cinema.

German :

Das Ciné-Théâtre bietet eine Filmvorführung mit dem Film Chouette, un jeu d’enfants (Eule, ein Kinderspiel) als Ciné-goûter an. Dieser Animationsfilm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird am Donnerstag, den 14. August um 15.55 Uhr im Ciné-Théâtre gezeigt. Im Anschluss an die Vorstellung bietet das Kino einen Snack an.

Italiano :

Il Ciné-Théâtre propone una sessione di merenda con il film Chouette, un jeu d’enfants. Adatto ai bambini dai 3 anni in su, questo film d’animazione sarà proiettato giovedì 14 agosto alle 15.55 al Ciné-Théâtre. La proiezione sarà seguita da una merenda offerta dal cinema.

Espanol :

El Ciné-Théâtre propone una sesión de cine-snack con la película Chouette, un jeu d’enfants. Esta película de animación, destinada a niños a partir de 3 años, se proyectará el jueves 14 de agosto a las 15.55 h en el Ciné-Théâtre. La proyección irá seguida de un aperitivo ofrecido por el cine.

