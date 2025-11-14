Ciné-goûter Classe moyenne Salle des fêtes Pontorson

Ciné-goûter Classe moyenne

Salle des fêtes 2 place de l'hotel de ville Pontorson

14 novembre 2025, 14:30-16:00

fin : 2025-11-14 16:00:00

2025-11-14

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la demeure de ses beaux-parents. A son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens . Mehdi issu d’un milieu modeste, pense pouvoir ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

N’hésitez pas à apporter gâteaux et friandises pour le goûter qui suivra la projection. .

Salle des fêtes 2 place de l'hotel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

