Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné goûter Coco Cinéma Les Korrigans Guingamp

Ciné goûter Coco Cinéma Les Korrigans Guingamp vendredi 31 octobre 2025.

Ciné goûter Coco

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Pour le bonheur des enfants le film, la tombola et le goûter distribué aux enfants.   .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné goûter Coco Guingamp a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol