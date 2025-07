Ciné-Goûter de l’été »7, 8, 9… Boniface » Gourdon

Ciné-Goûter de l’été »7, 8, 9… Boniface » Gourdon lundi 28 juillet 2025.

Ciné-Goûter de l’été »7, 8, 9… Boniface »

Cinéma l’Atalante Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 17:00:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-28

Venez avec vos petits voir des courts métrages d’animation , et régalez-vous d’un goûter !

France/Allemagne 2011. Un programme de 3 courts métrages d’animation. Durée 42 min. Dès 4 ans

Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d’amour avec la reine Héloïse. Alors qu’il vient tout juste de la demander en mariage, voilà qu’arrive sa fille, la princesse Mélie, accompagnée de ses amis

Léon l’ourson, Hannibal l’éléphant et Pougne le hérisson… 4 .

Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Bring your little ones to watch animated shorts, and enjoy a snack!

German :

Kommen Sie mit Ihren Kleinen und sehen Sie sich kurze Animationsfilme an und genießen Sie einen Snack!

Italiano :

Portate i vostri piccoli a vedere i cortometraggi d’animazione e a gustare una merenda!

Espanol :

Traiga a sus hijos a ver los cortos de animación y a merendar

L’événement Ciné-Goûter de l’été »7, 8, 9… Boniface » Gourdon a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Gourdon