Ciné-Goûter de l’été »Le vent dans les roseaux » Gourdon

Cinéma l’Atalante Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-08-06 17:00:00

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Venez avec vos petits voir des courts métrages d’animation , et régalez-vous d’un goûter !

France/Belgique 2017. Un programme de 5 courts métrages d’animation. Durée 1h02. Dès 5 ans

5 courts métrages présentés par La Chouette du cinéma ! Eliette vit dans un pays où le roi a interdit la musique.

Qu’à cela ne tienne, elle décide de sculpter en cachette une flûte dans un roseau sauvage ! La petite fille se lie d’amitié avec un troubadour dont les instruments ont été confisqués. Ensemble, il et elle vont libérer le royaume.

Cette histoire donne toute sa tonalité à ce programme de courts métrages dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes. 4 .

Cinéma l’Atalante Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Bring your little ones to watch animated shorts, and enjoy a snack!

German :

Kommen Sie mit Ihren Kleinen und sehen Sie sich kurze Animationsfilme an und genießen Sie einen Snack!

Italiano :

Portate i vostri piccoli a vedere i cortometraggi d’animazione e a gustare una merenda!

Espanol :

Traiga a sus hijos a ver los cortos de animación y a merendar

