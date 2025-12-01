Ciné-Goûter de Noël Rond-Point de la Porte Océane Auray

Ciné-Goûter de Noël

Rond-Point de la Porte Océane Cinéma Ti Hanok Auray Morbihan

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Deux projections avec goûter

14 h Film “Panique à Noël

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…

16 h Film “La petite fanfare de Noël

Synopsis Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .

Rond-Point de la Porte Océane Cinéma Ti Hanok Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 06 52

