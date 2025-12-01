Ciné-Goûter de Noël Place Jean Moulin Bavilliers
mercredi 10 décembre 2025.
Ciné-Goûter de Noël
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
Gratuit
Gratuit
2025-12-10 16:00:00
2025-12-10
2025-12-10
La médiathèque de Bavilliers vous invite à un moment chaleureux avant les fêtes.
Nous vous donnons rendez-vous pour un Ciné-Goûter, avec la projection d’un film d’animation de Noël pour toute la famille.
La séance sera suivie d’un goûter proposé par l’équipe de la médiathèque.
Un temps convivial à partager avant la fermeture hivernale. .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
