Ciné-goûter de Noël Civaux mercredi 10 décembre 2025.

4 pl. de Gomelange Civaux Vienne

Gratuit

2025-12-10

Projection de courts métrages de Noël, suivie d’un goûter .

4 pl. de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 84 11 98

