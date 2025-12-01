Ciné-goûter de Noël Civaux
Ciné-goûter de Noël Civaux mercredi 10 décembre 2025.
Ciné-goûter de Noël
4 pl. de Gomelange Civaux Vienne
Gratuit
2025-12-10
Projection de courts métrages de Noël, suivie d’un goûter .
4 pl. de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 84 11 98
