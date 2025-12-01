Ciné-Goûter de Noël

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Ciné-Goûter de Noël Mission Père Noël

Mardi 23 décembre 2025 14h30

Cinéma Espace Méliès Lure

Film familial Mission Père Noël (1h36 dès 3 ans)

Goûter offert par le Père Noël

Tarif 8 € (film + goûter)

Réservation obligatoire 03 84 30 21 66

cinema-melies@cc-pays-de-lure.fr .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 21 66 cinema-melies@pays-de-lure.fr

English : Ciné-Goûter de Noël

L’événement Ciné-Goûter de Noël Lure a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE