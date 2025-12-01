Ciné-Goûter de Noël Lure
Ciné-Goûter de Noël Lure mardi 23 décembre 2025.
Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
2025-12-23
Ciné-Goûter de Noël Mission Père Noël
Mardi 23 décembre 2025 14h30
Cinéma Espace Méliès Lure
Film familial Mission Père Noël (1h36 dès 3 ans)
Goûter offert par le Père Noël
Tarif 8 € (film + goûter)
Réservation obligatoire 03 84 30 21 66
cinema-melies@cc-pays-de-lure.fr .
Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 21 66 cinema-melies@pays-de-lure.fr
