Ciné-goûter de Noël Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 17 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

C’est bientôt Noël ! Vive le vent d’hiver ! Pour se réchauffer et rigoler, rien de tel qu’une petite séance de ciné à la Médiathèque. Elle sera suivie d’un petit goûter. Dès 3 ans.

Dans le cadre de ‘Avril au jardin’ organisé par la médiathèque de Bruz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T16:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T18:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-de-noel-25-12

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine