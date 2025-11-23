Ciné-goûter de Noël Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Ciné-goûter de Noël Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 17 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, réservation conseillée
C’est bientôt Noël ! Vive le vent d’hiver ! Pour se réchauffer et rigoler, rien de tel qu’une petite séance de ciné à la Médiathèque. Elle sera suivie d’un petit goûter. Dès 3 ans.
0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-de-noel-25-12
Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine