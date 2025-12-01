Ciné gouter de Noel Place de la Libération Sud Nyons

Ciné gouter de Noel

Place de la Libération Sud Cinéma l’Arlequin Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

En partenariat avec la Ville de Nyons, projection d’un film pour enfants Mission Père Noël au cinéma l’Arlequin.

Film d’animation familial de Ricard Cussó, Damjan Mitrevski, par Jamie Nash (2025).

Avec Julius Weckauf, Bettina Zimmermann, Oliver Kalkofe.

.

Place de la Libération Sud Cinéma l’Arlequin Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 01 41 cine-arlequin@wanadoo.fr

English :

In partnership with the town of Nyons, screening of a children?s film Mission Père Noël at the Arlequin cinema.

Animated family film by Ricard Cussó, Damjan Mitrevski, by Jamie Nash (2025).

With Julius Weckauf, Bettina Zimmermann, Oliver Kalkofe.

