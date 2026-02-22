Ciné-goûter de Pâques Uzerche
Ciné-goûter de Pâques Uzerche mercredi 1 avril 2026.
Ciné-goûter de Pâques
Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze
Début : 2026-04-01
2026-04-01
Projection d’un film pour les enfants, suivie d’une grande chasse aux œufs de Pâques, au jardin Bécharie.
Tarif unique 4,50 € .
Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41
