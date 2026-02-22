Ciné-goûter de Pâques

Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Projection d’un film pour les enfants, suivie d’une grande chasse aux œufs de Pâques, au jardin Bécharie.

Tarif unique 4,50 € .

Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-goûter de Pâques

L’événement Ciné-goûter de Pâques Uzerche a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze