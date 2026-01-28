Ciné-goûter déguisé L’Ourse et l’oiseau Châteauroux

Ciné-goûter déguisé L’Ourse et l’oiseau

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Début : Mardi 2026-02-17

Un programme de 4 films courts d’animation de Marie Caudry, à partir de 3 ans. Revêtus de nos plus beaux costumes sur le thème du voyage, fêtons ensemble Mardi Gras en dégustant de délicieux beignets ! Séance suivie d’un goûter déguisé.

Synopsis Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Au programme Animal rit de Aurore Peuier ; Chuuut ! de Nina Bisyarina ; Émerveillement de Martin Clerget ; L’Ourse et l’oiseau de Marie Caudry, d’après l’album Les Lettres de l’ourse de David Gauthier et Marie Caudry, Éditions Casterman Jeunesse .

