Ciné-goûter des enfants Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Ciné-goûter des enfants

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Plongez dans la magie de Noël en découvrant ces 2 films festifs

“La petite fanfare de Noël” (à partir de 3 ans),

et “Panique à Noël” (à partir de 6 ans).

Tarifs gratuit pour les enfants scolarisés à St Astier et leur accompagnateur; 5.50 € pour un second accompagnateur.

Goûter et chocolat chaud pour tous.

Réservation obligatoire.

14h30-16h, Centre Culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

English : Ciné-goûter des enfants

Immerse yourself in the magic of Christmas with these 2 festive films:

la petite fanfare de Noël (ages 3 and up),

and Panic at Christmas (ages 6 and up).

Reservations required.

2.30pm-4pm, Centre Culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99

