Ciné-goûter des enfants Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Ciné-goûter des enfants Rue Amiral Courbet Saint-Astier samedi 20 décembre 2025.
Ciné-goûter des enfants
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Plongez dans la magie de Noël en découvrant ces 2 films festifs
“La petite fanfare de Noël” (à partir de 3 ans),
et “Panique à Noël” (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire.
14h30-16h, Centre Culturel
La Fabrique 05 53 02 41 99
Plongez dans la magie de Noël en découvrant ces 2 films festifs
“La petite fanfare de Noël” (à partir de 3 ans),
et “Panique à Noël” (à partir de 6 ans).
Tarifs gratuit pour les enfants scolarisés à St Astier et leur accompagnateur; 5.50 € pour un second accompagnateur.
Goûter et chocolat chaud pour tous.
Réservation obligatoire.
14h30-16h, Centre Culturel
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
English : Ciné-goûter des enfants
Immerse yourself in the magic of Christmas with these 2 festive films:
la petite fanfare de Noël (ages 3 and up),
and Panic at Christmas (ages 6 and up).
Reservations required.
2.30pm-4pm, Centre Culturel
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Ciné-goûter des enfants Saint-Astier a été mis à jour le 2025-12-07 par Vallée de l’Isle en Périgord