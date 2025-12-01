Ciné-Goûter des Vacances de Noël  »Pirouette et le sapin de Noël », Cinéma l’Atalante Gourdon

Ciné-Goûter des Vacances de Noël »Pirouette et le sapin de Noël »

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date :

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d’animation , et régalez -vous d’un goûter !

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Bring your little ones to see these animated shorts, and enjoy a snack!

L’événement Ciné-Goûter des Vacances de Noël »Pirouette et le sapin de Noël » Gourdon a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Gourdon