Gourdon

Ciné-goûter des vacances de Printemps

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-29

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter en toute convivialité !

À partir de 6 ans

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter en toute convivialité !

À partir de 6 ans

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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

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English :

Come with your little ones to see these animated shorts, and enjoy a snack in a friendly atmosphere!

Ages 6 and up

L’événement Ciné-goûter des vacances de Printemps Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon