Ciné-goûter des vacances de Printemps Cinéma l’Atalante Gourdon
Ciné-goûter des vacances de Printemps Cinéma l’Atalante Gourdon lundi 20 avril 2026.
Gourdon
Ciné-goûter des vacances de Printemps
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-29
Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter en toute convivialité !
À partir de 6 ans
Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter en toute convivialité !
À partir de 6 ans
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Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
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English :
Come with your little ones to see these animated shorts, and enjoy a snack in a friendly atmosphere!
Ages 6 and up
L’événement Ciné-goûter des vacances de Printemps Gourdon a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gourdon
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