Ciné-Goûter des Vacances d’Hiver » Olivia » et »En route! » Cinéma l’Atalante Gourdon lundi 23 février 2026.
Ciné-Goûter des Vacances d’Hiver » Olivia » et »En route! »
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-23 15:00:00
2026-02-23
Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter !
''Olivia '' Dès 8 ans
''En route'' Dès 3 ans
Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85
English :
Come with your little ones to see these animated shorts, and enjoy a snack!
''Olivia '' From 8 years old
''En route'' From 3 years old
