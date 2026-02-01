Ciné-Goûter des Vacances d’Hiver » Olivia » et »En route! »

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-23 15:00:00

fin : 2026-02-23

2026-02-23

Venez avec vos petits voir ces courts métrages d'animation , et régalez vous d'un goûter !

''Olivia '' Dès 8 ans

''En route'' Dès 3 ans

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 32 23 85

English :

Come with your little ones to see these animated shorts, and enjoy a snack!

''Olivia '' From 8 years old

''En route'' From 3 years old

L’événement Ciné-Goûter des Vacances d’Hiver » Olivia » et »En route! » Gourdon a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Gourdon