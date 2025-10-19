Ciné-goûter : « Dounia et la princesse d’Alep » salle du radar Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 15:00

Gratuit : oui Projection gratuite. Goûter en option à 1€ par personne L’évènement est sans réservation.Ceux qui souhaitent un goûter (en option) le signalent avant le film et le règlent à ce moment-là.Nous n’avons pas de monnaie merci de venir avec la vôtre. En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Projection du film Dounia et la princesse d’Alep, de Marya Zarif (2023)Avec Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Manuel TadrosDurée : 1h13 minDounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…« Brillant de tendresse et de créativité, Dounia et la princesse d’Alep vit et fait vivre l’espoir avec douceur. » aVoir-aLire.comTransports en commun : ligne 11, arrêt Dunant

06 58 76 69 05