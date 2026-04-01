Ciné-goûter Elio Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
Ciné-goûter Elio Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mardi 14 avril 2026.
Villebois-Lavalette
Ciné-goûter Elio
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Ciné-goûter Elio
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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
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English : Ciné-goûter Elio
Movie & Snack “Elio”
L’événement Ciné-goûter Elio Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme du Sud Charente
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