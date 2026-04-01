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Ciné-goûter Elio Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Ciné-goûter Elio Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale La Caravelle

Adresse : 1 chemin de l'Enclos des Dames

Ville : 16320 Villebois-Lavalette

Département : Charente

Début : 2026-04-14T15:00:00

Fin : 2026-04-14T

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Villebois-Lavalette

Ciné-goûter Elio

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Ciné-goûter Elio
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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57  mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Ciné-goûter Elio

Movie & Snack “Elio”

L’événement Ciné-goûter Elio Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme du Sud Charente

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