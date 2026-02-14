Ciné Goûter, Espace culturel La Berline, Champclauson

Ciné Goûter Mercredi 25 février, 14h30 Espace culturel La Berline Gard

4 et 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T20:00:00+01:00

14h30 – Le Secret des mésanges

1h17– Animation

Dès 6 ans

Origine : France

De : Antoine Lanciaux

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=wCsq-D8llXI

Un film d’animation tendre et aventureux réalisé par Antoine Lanciaux, qui suit Lucie, 9 ans, partie en vacances avec sa mère dans son village natal. Guidée par un couple de mésanges et son nouvel ami, elle part à la découverte d’un secret de famille et d’aventures insolites.

✨ Une histoire pleine de poésie et de surprises pour petits et grands.

☕ Goûter proposé entre les films

16h30 – Avatar : De feu et de cendres

3h15 – Animation, Aventure, Science Fiction

Origine : Etats-Unis (VF)

De : James Cameron

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ouVuXBtxk9M

Le troisième volet spectaculaire de la saga Avatar de James Cameron. Jake Sully et Neytiri poursuivent leur combat sur Pandora face à de nouvelles menaces, dans un univers visuel époustouflant et une aventure immersive à couper le souffle.

️ Films à : 4 et 5 €

Mercredi 25 février

⏰ 14h30 et 16h30

Espace culturel La Berline

Plus d’infos : https://leslendemains.fr/events/cine-gouter-et-repas/

