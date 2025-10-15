Ciné-goûter et atelier découverte du son Cinéma le Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 14:00 –

Gratuit : non De 4,70 € à 7,70 € Tout public

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d’une famille de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka…La projection sera suivie d’un atelier Découverte du son au cinéma et d’un goûter offert !Une séance organisée dans le cadre du Festival Trafic – musique & cinéma. À partir de 8 ans.

Cinéma le Concorde Nantes 44100

