Ciné-goûter et atelier découverte du son Cinéma le Concorde Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Ciné-goûter et atelier découverte du son Mercredi 15 octobre, 14h00 Cinéma le Concorde Loire-Atlantique

De 4,70 € à 7,70 €

Début : 2025-10-15T14:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Fin : 2025-10-15T14:00:00 – 2025-10-15T17:00:00

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d’une famille de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka…

La projection sera suivie d’un atelier Découverte du son au cinéma et d’un goûter offert !

Une séance organisée dans le cadre du Festival Trafic – musique & cinéma. À partir de 8 ans.

Cinéma le Concorde 79 boulevard de l'Egalité, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’équipe du Concorde vous propose une projection spéciale autour du film d’animation « U ». nantes nantes métropole