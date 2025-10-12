Ciné Goûter et Tombola Cinéma Les Korrigans Guingamp

Ciné Goûter et Tombola Cinéma Les Korrigans Guingamp dimanche 12 octobre 2025.

Ciné Goûter et Tombola

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE Dimanche 12 octobre à 16h 6.50€ la place .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Goûter et Tombola Guingamp a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol