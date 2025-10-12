Ciné Goûter et Tombola Cinéma Les Korrigans Guingamp
Ciné Goûter et Tombola Cinéma Les Korrigans Guingamp dimanche 12 octobre 2025.
Ciné Goûter et Tombola
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE Dimanche 12 octobre à 16h 6.50€ la place .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne
