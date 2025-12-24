Ciné-goûter « Etre différent » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 4 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Projection de court-métrages touchants et sensibles sur le thème de la différence !

Ce programme est en lien avec la représentation au Grand Logis du spectacle Le jour où j’ai compris que le ciel était bleu de la compagnie « Pièce montée ». La séance sera suivie d’un petit goûter.

Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T16:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection/cine-gouter-26-2

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



