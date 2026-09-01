CINÉ-GOUTER Médiathèque Fay-de-Bretagne

Informations pratiques

Fay-de-Bretagne

CINÉ-GOUTER

Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 16:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé

Dans le cadre de la fête des possibles

Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé

A la médiathèque 2 rue Georges Sicard .

Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

30-minute screenings of short films followed by a potluck

L’événement CINÉ-GOUTER Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt