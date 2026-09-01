CINÉ-GOUTER Médiathèque Fay-de-Bretagne
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque · Fay-de-Bretagne
Informations pratiques
Fay-de-Bretagne
CINÉ-GOUTER
Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé
Dans le cadre de la fête des possibles
Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé
A la médiathèque 2 rue Georges Sicard .
Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30-minute screenings of short films followed by a potluck
L’événement CINÉ-GOUTER Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique)
- Exposition Les doigts de Fay Fay-de-Bretagne 16 septembre 2026
- LAURE DU CONTE Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne 16 septembre 2026
- FESTIVAL CELTOMANIA Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 7 novembre 2026
- SPECTACLE Pani // Compagnie Le Café Vainqueur Salle Denise Grey Fay-de-Bretagne 12 mars 2027