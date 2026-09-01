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AGENDA · Fay-de-Bretagne

CINÉ-GOUTER Médiathèque Fay-de-Bretagne

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque · Fay-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 rue Georges Sicard
Ville
44130 Fay-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Fay-de-Bretagne

CINÉ-GOUTER

Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé
Dans le cadre de la fête des possibles
Projections de 30 minutes de courts métrages suivis d’un goûter partagé
A la médiathèque 2 rue Georges Sicard   .

Médiathèque 2 rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

30-minute screenings of short films followed by a potluck

L’événement CINÉ-GOUTER Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt

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