Ciné-goûter Cinéma Le Family Garlin

Garlin

Ciné-goûter

Cinéma Le Family 13 cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Projection du film d’animation Walter Lapin de Caroline Origer. Durée 1h25. À partir de 6 ans. Un goûter sera offert à l’issue de la séance.

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille ! .

Cinéma Le Family 13 cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 94 05 cinegarlin@wanadoo.fr

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English : Ciné-goûter

L’événement Ciné-goûter Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran