Ciné goûter Goat, rêver plus haut Cinéma Les Korrigans Guingamp

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 16:00:00
2026-02-21

Pour le bonheur des enfants le film, la tombola et le goûter distribué aux enfants.   .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07 

