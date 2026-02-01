Ciné-Goûter Goat Rêver plus haut Place Dinan Le Croisic

Ciné-Goûter Goat Rêver plus haut

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Goat Rêver plus haut

Ciné-goûter

1h40 – De Aaron Buchsbaum Animation, Comédie avec Jennifer Hudson, Aaron Pierre, Jelly Roll

La petite chèvre Will a l’opportunité unique de rejoindre les professionnels et de jouer au roarball. Les nouveaux coéquipiers de Will ne sont pas ravis d’avoir une petite chèvre dans leur équipe, mais Will est déterminé à révolutionner ce sport et à prouver une bonne fois pour toutes que les petits peuvent jouer aussi.



À partir de 6 ans. Séance suivie d’une distribution de friandises.

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

