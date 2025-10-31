Ciné goûter Halloween Airvault

Ciné goûter Halloween Airvault vendredi 31 octobre 2025.

Ciné goûter Halloween

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez assister à la projection d’un film pour fêter Halloween à la médiathèque à 16 h. Pop-corn et frissons garantis ! Gratuit. Public jeunesse, film accessible à partir de 7 ans. Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mail mediatheque@cc-avt.fr .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

English : Ciné goûter Halloween

German : Ciné goûter Halloween

Italiano :

Espanol : Ciné goûter Halloween

L’événement Ciné goûter Halloween Airvault a été mis à jour le 2025-09-20 par CC Airvaudais Val du Thouet