Ciné goûter Halloween Airvault vendredi 31 octobre 2025.
1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres
Venez assister à la projection d’un film pour fêter Halloween à la médiathèque à 16 h. Pop-corn et frissons garantis ! Gratuit. Public jeunesse, film accessible à partir de 7 ans. Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mail mediatheque@cc-avt.fr .
