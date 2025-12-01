Ciné-goûter Herrlisheim

Ciné-goûter Herrlisheim mercredi 10 décembre 2025.

Ciné-goûter

2 Rue du General Reibel Herrlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Ciné-goûter. Tout public. Enfants à partir de 5 ans. .

2 Rue du General Reibel Herrlisheim 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 97 46 14 ried.envol@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-goûter Herrlisheim a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme du Pays Rhénan