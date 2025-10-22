Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon
Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon mercredi 22 octobre 2025.
Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte
10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
Date(s) :
2025-10-22
Ciné Goûter avec le film d’animation
Hopper et le secret de la marmotte
Après le film, tombola et goûter.
Réservez vos places !
Tarif réduit unique 5,50 €
10 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com
English :
Ciné Goûter with the animated film
Hopper and the Secret of the Groundhog
After the film, tombola and snack.
Book your tickets now!
Single reduced rate 5.50?
German :
Ciné Goûter mit dem Animationsfilm
Hopper und das Geheimnis des Murmeltiers
Nach dem Film: Tombola und Snacks.
Reservieren Sie Ihre Plätze!
Ermäßigter Einheitspreis 5,50 ?
Italiano :
Ciné Goûter con il film d’animazione
Hopper e il segreto della marmotta
Dopo il film, tombola e merenda.
Prenotate subito i vostri biglietti!
Singolo prezzo ridotto 5,50?
Espanol :
Ciné Goûter con la película de animación
Hopper y el secreto de la marmota
Después de la película, tómbola y merienda.
¡Reserve ya sus entradas!
Individual precio reducido 5,50?
L’événement Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon a été mis à jour le 2025-10-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme