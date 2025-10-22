Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon

Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon mercredi 22 octobre 2025.

Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte

10 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Ciné Goûter avec le film d’animation

Hopper et le secret de la marmotte

Après le film, tombola et goûter.

Réservez vos places !

Tarif réduit unique 5,50 €

10 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 58 38 33 contact.legenerique@gmail.com

English :

Ciné Goûter with the animated film

Hopper and the Secret of the Groundhog

After the film, tombola and snack.

Book your tickets now!

Single reduced rate 5.50?

German :

Ciné Goûter mit dem Animationsfilm

Hopper und das Geheimnis des Murmeltiers

Nach dem Film: Tombola und Snacks.

Reservieren Sie Ihre Plätze!

Ermäßigter Einheitspreis 5,50 ?

Italiano :

Ciné Goûter con il film d’animazione

Hopper e il segreto della marmotta

Dopo il film, tombola e merenda.

Prenotate subito i vostri biglietti!

Singolo prezzo ridotto 5,50?

Espanol :

Ciné Goûter con la película de animación

Hopper y el secreto de la marmota

Después de la película, tómbola y merienda.

¡Reserve ya sus entradas!

Individual precio reducido 5,50?

L’événement Ciné goûter Hopper et le secret de la marmotte Montbazon a été mis à jour le 2025-10-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme