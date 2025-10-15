Ciné-goûter Hopper et le secret de la marmotte 4 Cinémas Theatre Vernon

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-10-15 14:00:00

Venez profiter d’une après-midi cinéma en famille avec la projection de Hopper et le secret de la marmotte , un film plein d’aventures et de rires !

Rejoignez-nous pour cette belle expérience cinématographique et gourmande !

Synopsis:

La légende raconte qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Mais le voyage sera semé d’embûches… Il semblerait qu’il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte ! .

