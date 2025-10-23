Ciné goûter Icare Lamazière-Basse
Ciné goûter Icare Lamazière-Basse jeudi 23 octobre 2025.
Ciné goûter Icare
Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez vous régaler les papilles, les mirettes et les écoutilles avec une session Ciné-Goûter !!
Dès 17h jeux libres
18h Projection du film d’animation ICARE (1h16)
Jus, boissons chaudes et crêpes sur place
Salle Adèle Davoine (ce sera indiqué !) .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 40 64 30 comitedesfeteslamaziere@gmail.com
