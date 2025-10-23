Ciné goûter Icare Lamazière-Basse

Ciné goûter Icare Lamazière-Basse jeudi 23 octobre 2025.

Ciné goûter Icare

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Venez vous régaler les papilles, les mirettes et les écoutilles avec une session Ciné-Goûter !!

Dès 17h jeux libres

18h Projection du film d’animation ICARE (1h16)

Jus, boissons chaudes et crêpes sur place

Salle Adèle Davoine (ce sera indiqué !) .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 40 64 30 comitedesfeteslamaziere@gmail.com

