Ciné-Goûter « Ivan Tsarevitch et la princesse changeante » de Michel Ocelot Dimanche 15 février, 15h00 Salle du Radar Loire-Atlantique

Gratuit / Goûter à 1 euro en option

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:00:00+01:00

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Ensemble, les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers.

Salle du Radar 24 boulevard Henri Dunant, 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.16.20.52.65 »}]

Petit bijou d’animation française ! Ciné-goûter cinéma Famille