Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Cinéma Le Navire Valence

Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 14:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Séance suivie d’un goûter offert, en partenariat avec Biocoop Valence. Tarif unique 6 €. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening followed by a snack, in partnership with Biocoop Valence. Single ticket price 6? Pre-sale at reception or on our website.

