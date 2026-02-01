Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Cinéma Le Navire Valence
Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Cinéma Le Navire Valence samedi 21 février 2026.
Ciné-goûter JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 14:00:00
2026-02-21
Séance suivie d’un goûter offert, en partenariat avec Biocoop Valence. Tarif unique 6 €. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
Screening followed by a snack, in partnership with Biocoop Valence. Single ticket price 6? Pre-sale at reception or on our website.
