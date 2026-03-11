Ciné-goûter Jumpers Pl. de la Libération La Réole

Ciné-goûter Jumpers

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Mabel, une ado passionnée par les animaux, saute sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. Séance suivie d’un goûter offert par le cinéma, en collaboration avec Solid‘Avenir. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-goûter Jumpers

L’événement Ciné-goûter Jumpers La Réole a été mis à jour le 2026-03-09 par OT de l’Entre-deux-Mers