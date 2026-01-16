Ciné-goûter Jumpers

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour la sortie de JUMPERS, nouveau film d’animation des studios DISNEY, votre cinéma 13e sens vous propose une séance ciné-goûter goûter offert après le film et animation concoctée avec soin par les bénévoles du cinéma !

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

A partir de 6 ans Tarif unique 6 € .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

To coincide with the film’s release, your 13th Sense cinema is offering a film-snack session, with a complimentary snack after the film, and entertainment concocted with care by the cinema’s volunteers! Ages 6 and up.

L’événement Ciné-goûter Jumpers Obernai a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme d’Obernai