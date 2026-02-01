Ciné-goûter La grande rêvasion

Cinéma de Cauterets CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Ciné-goûter avec le film La grande rêvasion à partir de 3ans

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

Tarif 4€.

Réservation sur cinema-cauterets.fr

Contact: cinema.cauterets@gmail.com .

Cinéma de Cauterets CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema.cauterets@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ciné-goûter with the film La grande rêvasion from 3ans

From stage fright to inventing a world, discovering a mysterious object or what’s hidden in a big box, these three short films will awaken the imagination and help young viewers build their self-confidence.

L’événement Ciné-goûter La grande rêvasion Cauterets a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de Cauterets|CDT65