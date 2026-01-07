Ciné goûter La Grande Rêvasion Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Ciné goûter La Grande Rêvasion

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Atmosphères 53 en partenariat avec le Cinéma le Palace propose un ciné-goûter pour les enfants.

de Rémi Durin, Bram Algoed, Eric Montchaud 2023-2026 France, Belgique 0h45AnimationFamille

Un programme où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

Programme

La Grande rêvasion de Rémi Durin (France, Belgique, 2025, 26′)

Alors que le spectacle de l’école va commencer et que les applaudissements du public résonnent, Andréa n’ose pas rejoindre ses camarades sur scène. Pour se cacher, elle file s’enrouler dans une cape de fortune dont le tissu semble interminable. Elle en ressort finalement dans un magnifique palais, entouré d’un nuage aussi moelleux qu’impénétrable.

Qu’y a-t-il dans la boîte ? de Bram Algoed (Belgique, 2023, 9′)

L’histoire d’un pilote, d’un capitaine, d’un machiniste, d’un chauffeur, d’un facteur, d’une fille… et d’une boîte géante. Qu’y a-t-il dans la boîte, la boîte géante que le pilote a ramenée d’un pays très, très lointain ?

J’ai trouvé une boîte d’Eric Montchaud (France, 2024, 9′)

Un jour, Guy, un oiseau qui courait dans la forêt, heurte une boîte. Guy se demande Mais à quoi peut-elle bien servir cette boîte ? .

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 17 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atmosphères 53, in partnership with Cinéma le Palace, is offering a film snack for children.

L’événement Ciné goûter La Grande Rêvasion Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-07 par SUD MAYENNE