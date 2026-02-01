Ciné-Goûter La Grande Révasion Cinéma Le Chardon Gannat

Ciné-Goûter La Grande Révasion

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Cinéma et gourmandises pour les petits ! Profitez d’une animation proposée par la médiathèque, détendez-vous devant La Grande Révasion , puis partagez un délicieux goûter avec nous. Un mercredi après-midi parfait pour les enfants dès 3 ans. Réservez !

Cinéma Le Chardon 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33 cinemalechardon@ville-gannat.fr

English :

Movies and treats for the little ones! Take advantage of an animation offered by the mediatheque, relax in front of La Grande Révasion , then share a delicious snack with us. A perfect Wednesday afternoon for children aged 3 and over. Book now!

