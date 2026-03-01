Ciné-goûter La grande rêvasion Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-goûter La grande rêvasion

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 17:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Rendez-vous Mercredi 18 mars à 16h00

Un programme de 3 courts métrages où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.

Dès 3 ans, durée 45 minutes.

La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-goûter La grande rêvasion

L’événement Ciné-goûter La grande rêvasion Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Granville Terre et Mer