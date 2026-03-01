Ciné-goûter La grande rêvasion Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-goûter La grande rêvasion Cinéma Le Sélect Granville mercredi 18 mars 2026.
Ciné-goûter La grande rêvasion
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 17:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Rendez-vous Mercredi 18 mars à 16h00
Un programme de 3 courts métrages où l’imagination donne des ailes !
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux.
Dès 3 ans, durée 45 minutes.
La séance est suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! En partenariat avec La Mie Câline Granville ! .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-goûter La grande rêvasion
L’événement Ciné-goûter La grande rêvasion Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Granville Terre et Mer