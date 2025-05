Ciné-goûter La Légende d’Ochi – Bischwiller, 4 juin 2025 15:00, Bischwiller.

Bas-Rhin

Ciné-goûter La Légende d’Ochi 31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04 15:00:00

fin : 2025-06-04 16:35:00

Date(s) :

2025-06-04

Dans un village isolé des Carpates, Yuri, jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées Ochis, se voit interdire de sortir après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Ochi abandonné par sa meute. Déterminée à le ramener auprès des siens, Yuri va défier les interdits et s’engage dans une aventure extraordinaire au cœur des secrets de la forêt.

Digne descendant des productions Amblin des années 80 (E.T., Gremlins…), La Légende d’Ochi possède un charme poétique grâce à ses créatures fantastiques et son message optimiste.

Réalisateur Isaiah Saxon.

Avec Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson.

Aventure, famille, fantastique Dès 8 ans.

https://mac-bischwiller.fr/agenda/la-legende-dochi/ .

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

In a remote Carpathian village, Yuri, a young girl raised in fear of the mysterious forest creatures known as Ochis, is forbidden to go out after dark. One day, she discovers a baby Ochi abandoned by his pack. Determined to bring him back to her family, Yuri defies the rules and embarks on an extraordinary adventure into the secrets of the forest.

German :

In einem abgelegenen Dorf in den Karpaten darf Yuri, ein junges Mädchen, das in Angst vor den mysteriösen Waldkreaturen namens Ochi aufgewachsen ist, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr nach draußen gehen. Eines Tages entdeckt sie ein Ochi-Baby, das von seinem Rudel verlassen wurde. Yuri ist fest entschlossen, es zu ihrer Familie zurückzubringen, und setzt sich über alle Verbote hinweg.

Italiano :

In un remoto villaggio dei Carpazi, a Yuri, una ragazzina cresciuta con la paura delle misteriose creature della foresta note come Ochi, è vietato uscire dopo il tramonto. Un giorno scopre un cucciolo di Ochi abbandonato dal suo branco. Decisa a riportarlo alla sua famiglia, Yuri sfida le regole e si imbarca in una straordinaria avventura nei segreti della foresta.

Espanol :

En una remota aldea de los Cárpatos, Yuri, una niña educada para temer a las misteriosas criaturas del bosque conocidas como Ochis, tiene prohibido salir después del anochecer. Un día, descubre a un bebé Ochi abandonado por su manada. Decidida a devolverlo a su familia, Yuri desafía las normas y se embarca en una extraordinaria aventura por los secretos del bosque.

