Ciné-goûter La Petite Fanfare de Noël Saint-Amand-Montrond
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond Cher
Début : Mercredi 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
Au coeur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement.
Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !Programme La Mélodie de la montagne (4′)- Yeti Fiesta (5′)- Lulu et la symphonie de l’hiver (5′) Le Noël des musifants (26′). Dès 3 ans. .
27 Rue Henri Barbusse Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 13
English :
In the depths of winter, snow covers everything, and silence slowly settles in.
