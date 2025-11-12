Ciné-Goûter LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL COURT MÉTRAGE (Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-15

Cherry est une fillette de 6 ans. Elle vit avec ses parents sur leur grande propriété. Sa mère la scolarise et lui enseigne la musique et la peinture. Cherry est fascinée par les oiseaux qu’elle voit depuis sa grande terrasse mais ne se rend pas compte que son père, qui la surprotège, l’empêche de déployer ses ailes. Mais le jour de ses sept ans, elle reçoit une paire de jumelles qui lui permettent de… Voir plus loin. C’est ainsi qu’elle découvre Flower, la fille du jardinier, qui se promène librement et pourtant qui a le même âge qu’elle. Flower parle d’un oiseau que Cherry n’avait jamais vu auparavant, le rossignol. A partir de ce moment, Cherry n’a plus qu’une chose en tête aller à sa rencontre.

A16h .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

English : Ciné-Goûter LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL COURT MÉTRAGE (Rex)

German : Ciné-Goûter LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL COURT MÉTRAGE (Rex)

Italiano :

Espanol : Ciné-Goûter LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL COURT MÉTRAGE (Rex)

L’événement Ciné-Goûter LA PRINCESSE ET LE ROSSIGNOL COURT MÉTRAGE (Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-03 par Brive Tourisme