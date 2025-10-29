Ciné-goûter La Réorthe

Ciné-goûter La Réorthe mercredi 29 octobre 2025.

Ciné-goûter

Place Paul Guinet La Réorthe Vendée

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 17:30:00

2025-10-29

Ciné-goûter

Trois films seront présentés

Un seul sera projeté

À vous de voter sur place .

Place Paul Guinet La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

L’événement Ciné-goûter La Réorthe a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud