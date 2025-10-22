Ciné-Goûter La ruée vers l’or Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

La ruée vers l’or Comédie de Charles Chaplin, 1925, Etats-Unis, 1h28. Séance unique accompagnée d’une présentation et suivie d’un goûter offert au public.

Dans le cadre du Festival jeunesse Premières Toiles.

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…

100e Anniversaire du film ! Un classique à voir ou revoir en famille sur grand écran.

Séance unique accompagnée d’une présentation et suivie d’un goûter offert au public. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

Italiano :

La febbre dell’oro Commedia di Charles Chaplin, 1925, Stati Uniti, 1h28. Proiezione unica con presentazione, seguita da uno spuntino per il pubblico.

